Fenerbahçe Cenk Tosun'u açıkladı

Sarı-lacuvertli ekipten Cenk Tosun ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün, prensip anlaşmasına vardığı milli futbolcu Cenk Tosun, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş, 33 yaşındaki milli oyuncu için dün veda mesajı yayınlamıştı.

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