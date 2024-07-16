Erzurum'da sel felaketi: Köprü yıkıldı, evleri su bastı

Meteoroloji tarafından sarı kod uyarısı yapılan Oltu ilçesinde sağanak yağış öğleden sonra başladı. Yaklaşık, bir haftadır yağmurun etkili olduğu bölgede sağanak sonrası sel meydana geldi. Sel suları köyün içerisinden geçen Dümbüllü Deresinde taşkına yol açtı.

Köy içindeki köprüyü yıkan sel suları 4 ev ve ahıra da zarar verdi. Bir vatandaşa ait içinde arı bulunan 50 kovan sel sularına kapılırken, köy içerisindeki yollar da tahrip oldu.

Mahalle sakinlerinden Fırat Dursun, sel sularının ev ve yollarına zarar verdiğini belirtirken, Mecnun Avcı, yağmurun 3 günden beri bölgede etkili olduğunu söyledi.

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANI KÖYDE İNCELEMEDE BULUNDU

Kırsal Çatak Mahallesi'nde meydana gelen sel sonrası AK Parti Erzurum Milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat incelemede bulundu. AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi vatandaşlarla görüşerek hasar gören bölgeleri gezdi.

Çatak Mahallesi'nin ikinci kez sel felaketini yaşadığını ifade eden Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, "Bugün mahallemizde yeni bir sel felaketini yaşadık. İki gün önceki selin ardından dere temizliği yapılmıştı. Ancak yeniden sel felaketi yaşandı. Sel köprüleri yıktı, yolları tahrip etti. DSİ Bölge Müdürlüğüyle görüşerek bölgenin yeniden yapılandırılması için çalışmalar başlatacağız" dedi.

ÇAY TAŞTI, AT İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

İlçenin kaplıcalar bölgesinden geçen Hasankale Çayının debisi yükseldi. Pasinler Belediyesi, iş makineleriyle el sularının getirdiği atıkları temizledi. Yağış, ilçeye bağlı Büyükdere ve Pelitli Mahallelerinde de hasara yol açtı. Ekili arazileri su kaplarken, köyden geçen derede mahsur kalan atlar, iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.