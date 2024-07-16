'Çengel-7' operasyonlarında 3 bin 626 litre sahte alkol ele geçirildi

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıkları KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Antalya, Muğla, Ankara, Denizli, Amasya, Aydın, İstanbul, Edirne, Eskişehir, Manisa, Kars, Trabzon, Mersin, İzmir, Gaziantep, Balıkesir, Ağrı, Isparta, Bayburt, Bartın, Uşak, Erzincan, Niğde, Sivas, Kırıkkale ve Şırnak'ta kaçak ve sahte alkol üretimi yapanlara yönelik "Çengel-7" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

2️6️ ilde son 1 hafta içinde Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen "ÇENGEL-7" operasyonlarında 3️ Bin 6️2️6️ Litre Kaçak/Sahte Alkol ele geçirildi❗️



Kaçak/Sahte Alkol Üretimi yaptığı tespit edilen 5️0️ şüpheli yakalandı❗️



Vatandaşımızın can güvenliği ve. pic.twitter.com/Apd15isPvk Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 16, 2024

Son 1 hafta içinde yapılan operasyonlarda 3 bin 626 litre kaçak/sahte alkol ele geçirildi️ği bilgisini veren Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 50 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı da operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullanarak, operasyonları gerçekleştiren jandarma ve emniyet güçlerini tebrik etti.