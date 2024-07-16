YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
En düşük emekli maaşı belli oldu
En düşük emekli maaşı belli oldu
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
Kabine bugün toplanıyor
Kabine bugün toplanıyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Ev sahiplerinin kiracılara yeni dayatmaları: GBT, KKB, findeks raporu...
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Gözler Moody's'in kararında: Türkiye'nin kredi notu artaracak mı?
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Mahkeme, yanlış uygulanan botoksu 'taksirle yaralama' saydı
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Vergi paketi Meclis'e geliyor
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Erdoğan: 15 Temmuz'a oyun diyenleri affetmeyeceğiz
Asgari ücrette makas açılıyor
Asgari ücrette makas açılıyor
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
KPSS'den sonra dinlendiği ağacın altında başına yorgun mermi isabet etti
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Darbe girişimi davalarında 4 bin 891 sanık ceza aldı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl ilk kez Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sürecinde ailelere rehberlik etmesi amacıyla "Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu" hazırladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 10:27, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 10:31
Yazdır
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz

Kılavuzda "tercih süreci, üniversite ve bölümlerle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek güvenli adresler, burs olanakları, diğer geçiş imkanları (yatay geçiş, dikey geçiş vb.), tercih yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar ile sıkça sorulan sorular" gibi detaylı konu başlıkları yer alıyor.

Kılavuzda, tercih döneminde olan velilere yönelik şu öneriler yer aldı:

"Bu süreçte çocuğunuza yönelik destekleyici ve yol gösterici bir tutum sergileyin. Her çocuğun biricik ve kendine özel olduğunu unutmayın. Artık bu tercih dönemiyle beraber hayatının sorumluluğunu alacağı, belki sizlerden uzakta yeni bir yaşam alanı oluşturacağı bir sürecin içinde... Sizler de bu süreçte onu motive ederek, doğru kararlar alması ve mutlu olacağı tercihler yapması konusunda destekleyici olun. Karar vermenin hayli zor olduğu bu dönemde çocuğunuzun aklına gelmeyen ya da gözden kaçırabileceği ayrıntılar konusunda daha dikkatli davranarak ona anlamlı bir destek sunabilirsiniz."

MEB, öğrencilere üniversiteye yerleştirme sürecinde destek olmak amacıyla rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar aracılığıyla sunacağı "Tercih Danışmanlığı" hizmetinin de hazırlıklarını tamamladı.

Tercih danışmanlığı birimleri, eğitim kurumları ile rehberlik ve araştırma merkezlerinde oluşturulacak.

Tercih danışmanlığı sürecinde öğrencilerin kendine uygun tercihler yapması, fırsatları değerlendirmesi, sorumluluk alarak karar vermesi, çok yönlü gelişimle beraber sağlıklı birer olarak toplumda yaşamını sürdürmesi konularında öğrencilere ve ailelerine kılavuzluk edilecek.

Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte 2024-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ise ÖSYM'den yayımlanacak ve üniversitelere yerleştirme süreci başlayacak.

"YKS Tercih Süreci Ebeveyn Kılavuzu"na meb.ai/Pd7qYZ adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber