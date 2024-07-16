Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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