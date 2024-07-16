Erdoğan: Genç kardeşlerime başarılı bir üniversite hayatı diliyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından, 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına ilişkin paylaşımında şunları kaydetti;

2024 YKS sonuçlarının tüm öğrencilerimize, ailelerine, eğitim-öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Genç kardeşlerime verimli bir tercih dönemi ve yerleşecekleri yükseköğretim kurumlarında başarılı bir üniversite hayatı diliyorum.