İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
AKOM'dan İstanbul için sıcak hava uyarısı geldi. Hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 dereceler aralığında seyretmesi bekleniyor. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması isteniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 14:16, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 14:19
Sıcak ve nemli hava megakentte etkisini göstermeye devam ediyor.
İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz'a kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Büyükşehir Belediye Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneş altında çok fazla zaman geçirmeme ve bol sıvı tüketme konusunda uyardı.
Öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan İstanbulluların güneşli ortamda bulunmamaları istendi.