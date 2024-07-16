Biber gazı ile gaspa 6 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık A.K'yi "silahlı Yağma" suçundan yaşının küçüklüğünü de dikkate alarak 6 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde geçen yıl iddiaya göre A.K., yolda yürüyen H.Y.S.'yi durdurup bir kişiyi arama bahanesiyle cep telefonunu istedi. H.Y.S.'nin telefonunu vermemesi üzerine A.K. üzerinde bulunan biber gazı ve bıçağı çıkarıp tehdit yoluyla zorla cep telefonunu gasbedip kaçtı.

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