Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 14:40, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:37
Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMM'de görüşülmeye bugün itibariyle devam edilecekti.
TBMM'nin bugün ki gündeminde ÖMK görüşmesi yer almadı.
Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen ÖMK, Ekim ayında görüşülmek üzere ertelendiği bilgisine ulaşmıştı.
Alınan son kararda ise ÖMK'nın haftaya tekrar gündeme geleceği ve TBMM'den geçeceği yönünde.
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