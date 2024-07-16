Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
KPSS Lisans - Ön Lisans - Ortaöğretim Hazırlıkları
Sponsorlu İçerik
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
Göç İdaresi Başkanlığı'ndan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
'Yeni vergi paketi dar gelirli vatandaşa yönelik hükümler içermiyor'
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri ertelendi mi?
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
YKS adaylarının cevap kağıtları erişime açıldı
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
Yurt dışı çıkış harcına zam geldi
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
AK Parti'den vergi düzenlemesi açıklaması!
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Önder Kahveci: Emeğin üzerindeki vergi yükü hafifletilsin
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
Erdoğan: Her 15 Temmuz'u hakkıyla idrak edeceğiz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
MEB'den YKS tercih süreci için ebeveynlere yönelik kılavuz
Gündemimizde zam değil, personel var
Gündemimizde zam değil, personel var
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
İkinci el araçta fiyat düşüşü sürüyor
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Kirada 12 aylık TÜFE ortalaması baz alınacak
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
Tahliye taahhütnamesinde 'boş tarih' oyunu
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
İstanbullulara uyarı! Önümüzdeki 4 gün şehir içinde dolaşmayın
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Soma'daki yangında bir mahalle daha tahliye edildi
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Erdoğan: 15 Temmuz ruhu asla karalanamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetçileri kabul etti
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
Erdoğan'a sunulacak emekli zammı seçenekleri!
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
3 kişinin yaşamını yitirdiği orman yangında 4 gözaltı
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
Milyonluk araçlar yedieminde çürüyor! 20 yıldır bekleyen var
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
AK Parti'den en düşük emekli aylığı düzenlemesine dair açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirlerarası yolcu otobüsünün bir eve çarpması sonucu 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 18:48, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:50
Yazdır
Aydın'da yolcu otobüsü eve çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

İ.Y'nin kullandığı 07 AK 738 plakalı Akdeniz Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, Söke-Didim kara yolu Yenidoğan Kavşağı'nda dönüş yaptığı sırada kontrolden çıktı.

Karşı şeride geçerek yol kenarındaki binalara doğru giden otobüs, bir evin duvarına çarparak durdu.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olayda muavin Gökhan Cansızkaya (39) hayatını kaybetti, şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan şoförün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber