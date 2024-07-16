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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

Diyarbakır'da "Filozof Ramazan" lakabıyla bilinen Ramazan Pişkin'i, Fatih'te işlettiği çay ocağında öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık Erkan Baykut, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 16:34, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 16:44
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'Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erkan Baykut ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan Baykut, maktul Pişkin'i Afgan uyruklu bir kişi sandığı için öldürdüğünü, psikolojisinin iyi olmadığını iddia etti.

Kendisini azmettiren birileri olsa bunu saklamayacağını belirten sanık, "Ramazan Pişkin masum bir insan farkındayım. Pişmanım." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Baykut'u "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme kararında takdiri indirim uygulamadı.

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Cerrahpaşa Kocamustafapaşa Caddesi'nde çay ocağı işleten "Filozof Ramazan" olarak bilinen Ramazan Pişkin'in, 31 Ocak'ta iş yerinde uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, olay günü polise kesici ve delici alet yaralaması olduğu yönünde ihbar yapılması üzerine "Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli iş yerine gidildiğinde Pişkin'in bıçakla yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bilgisinin alındığı belirtilmişti.

Pişkin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay yerinden kaçan sanık Erkan Baykut'un toplu taşıma aracı kullanıp Beyoğlu'ndaki ikametine gittiğini tespit eden polisin, evin banyosunda saklanan sanığı gözaltına aldığı anlatılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık, ilk kez 2021'de sosyal medyada karşılaştığı Pişkin'i olaydan iki ay önce "Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın Yeri" isimli iş yerinde gördüğünü aktarmıştı.

Yanına gidip konuştuğunda ilk başta iyi bir hoca olarak düşündüğünü, ancak sohbetin devamında bu kişinin aslında uyuşturucu satan ve cinsel istismarda bulunan Saboor M. olduğunu anladığını savunan sanık, olay günü iş yerine geldiğinde tek başına sandalyede oturan Pişkin'in ayağa kalktığını, ardından taş fırlatması ve üzerine gelmesiyle kendisine zarar verebileceğini düşünerek Pişkin'i bıçakla yaraladığını ve kaçtığını belirtmişti.

İddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Savcılıkça hazırlanan esas hakkındaki mütalaada ise sanık Baykut'un öldürme kabiliyeti olan bıçakla maktulün iş yerine gittiği, tek hamlede öldürücü bıçak darbesiyle eylemini tasarlayıp gerçekleştirdiği belirtilerek, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.

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