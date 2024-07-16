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Bakan Tekin'den Fransız okulları haberine tepki: Ahlaksızlar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'de açılmış olan Fransız okullarının, Din Kültürü Dersi verilmediği için kapatılmaya çalışıldığı iddialarına tepki gösterdi. Bakan Yusuf Tekin, konuyu Din Kültürü dersi ekseninde ele alan gazetecilere "ahlaksızlar" dedi

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 17:00, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:03
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Bakan Tekin'den Fransız okulları haberine tepki: Ahlaksızlar

Milli Eğitim Bakanlığı sadece Fransız öğrencilerin öğrenim görmesi amacıyla açılmış olan iki Fransız okulunda, Türk öğrencilerin de okul kaydının yapılması nedeniyle bir süredir Fransa Büyükelçiliğiyle sorun yaşıyor. Bakan Tekin bugün bazı gazetecilere yazdırılan, Din Kültürü dersi vermediği için Fransız okulları kapatılıyor şeklindeki haberlere tepki gösterdi ve bunu yazan gazetecilere "Ahlaksızlar" dedi.

Erzurum'da konuşan bakan Tekin, Fransız okullarının almış oldukları müsaadeye aykırı olarak Türk vatandaşlarını okullara kaydettikleri, denetlemeye giden müfettişleri okullara almadıklarını dikkat çekerek "Türkiye müstemleke bir ülke değildir. Eğer Fransa burada hangi hakkı elde ediyorsa, Fransa'daki Türk vatandaşları için de benzer hak talep ediyoruz" dedi.

Tekin, Fransız Büyükelçisi ile görüştüğünü bildirerek, "Ya bu yaptığınız doğru değil. Ben müsteşarken yazmıştım yazıyı. Oyaladılar bizi, 'ya evet haklısınız, işte düzeltelim', okula müfettiş gönderiyoruz, okula almıyorlar. 'Türk öğrenci var mı' diye bakalım diye almıyorlar müfettişi. Şimdi 'siz bizi denetleyemezsiniz' diyorlar. Sonra çocuklar mezun oluyorlar. Oradan mezun çocuk diplomasının denkliğini bize getiriyor diyor ki diplomamın denkliğini ver. Yani vatandaşla beni karşı karşıya getiriyor. Yetmedi bu çocuklar ayrıcalıklı bir pozisyonda YÖS sınavlarına giriyorlar. Yani yabancı öğrenciler için yaptığımız yüksek öğretim kurumu sınavlarına giriyorlar. Yani bir kere de adaletsizlik var orada." açıklamasında bulundu.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki Fransız okulları ile ilgili yaşanan sorun konusunda, "Fransa Büyükelçiliği elbette Milli Eğitim Bakanlığı ile sürekli olarak iletişim halindedir. Henüz birkaç gün önce, Türk Milli Eğitim ve Dışişleri Bakanlıkları ile bir istişare görüşmesi teklif edilmiştir. Söz konusu görüşmeler Dışişleri Bakanlığı'nda 12 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerin ardından, Türk Milli Eğitim Bakanlığı ile istişare görüşmesi talebimizi resmi olarak yineledik ve talebimizin önümüzdeki günlerde kabul edileceğini ümit ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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