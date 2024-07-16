Bir kişinin öldüğü tekne kazasına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı
Beylikdüzü'nde, bir marinada tekne ile botun çarpışması sonucu bir kişinin denize düşerek öldüğü olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 17:07, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 17:17
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi ekipleri, gece ilçedeki bir marinada tekne ile şişme botun karıştığı kazada bottaki kişinin denize düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçti.
Sualtı Arama (kurbağa adam) ekipleri, denize düşen Selçuk Mahanoğlu'nun (41) cansız bedenine yaklaşık 6 saat sonra kazanın yaşandığı alanın 150 metre ilerisinde kıyıya yakın bir yerde ulaştı.
Mahanoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis, konuyla ilgili tekne kaptanı M.P. ile O.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ö. adli makamlarca serbest bırakılırken, tekne kaptanı M.P. ise "taksirle öldürme" suçundan hakimliğe sevk edildi.