Denizde akıntıya kapılan polis memuru hayatını kaybetti
Sarıyer'de denizde akıntıya kapılarak yaşamını yitiren Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulunda görevli polis memuru Numan Çebi'nin (30) cenazesi toprağa verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 19:08, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 20:15
Kağıthane Sanayi Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde Çebi'nin ailesi taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından helallik istendi, dualar edildi.
Törene, Numan Çebi'nin ailesinin yanı sıra Kağıthane Kaymakamı Niyazi Erten, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Çebi'nin meslektaşları ve sevenleri katıldı.
Çebi'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omuzlarında gözyaşlarıyla cenaze aracına götürülerek, Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.