Fenerbahçe iki yeni transferi açıkladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki milli futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Cenk Tosun ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, kadrosunu milli futbolcu Cenk Tosun ile güçlendirdi. Tecrübeli golcü, kendisini 2 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Cenk Tosun'a 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçe'miz ile başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

33 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda forma giydiği 47 maçta 11 gol, 8 asist kaydetti.