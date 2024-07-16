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ÇAYKUR'dan çay alımlarına 1 günlük ara açıklaması

ÇAYKUR izdihamın önüne geçebilmek için çay üreticilerinden alımlara 1 günlük ara verileceğini açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 20:27, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 20:58
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ÇAYKUR'dan çay alımlarına 1 günlük ara açıklaması

Cumartesi günü itibariyle başlayan 3 günlük tatil sürecinde çay üreticileri çay bahçelerine girerek bir an evvel çaylarını toplayıp bitirmek isteyince Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) bünyesindeki fabrikalarda üreticilerden kaynaklı bir izdiham oluştu. Oluşan izdihamı fırsat bilen özel sektör temsilcileri ise taban fiyatı 17 TL olarak açıklanan yaş çayın fiyatını kilogram başına 12 TL'ye kadar düşürdü. Üreticiler için sancılı geçen bu sürecin önüne geçmek isteyen ÇAYKUR bu kez farklı bir metot izleyerek çay alımlarına 1 gün ara verdiklerini açıkladı. Bu sayede stoklardaki çayları işleyerek azaltmayı hedefleyen ÇAYKUR böylelikle üreticilerin özel sektörün elinde mağdur olmasının önüne geçmeyi planlıyor.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2. sürgün yaş çay kampanyasının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydedilerek, "26 Haziran tarihi itibariyle serbest alım şeklinde başlamış olduğumuz 2. Sürgün Yaş Çay alımlarımız yoğun bir şekilde ve tam kapasite ile devam etmektedir. Bu süreçte kapasitemizin çok üzerinde alım olması neticesi ile karşı karşıya kalınmış ve kademeli olarak günlük öncelikle 50 kg, ardından 30 kg, son olarak da 25 kg kontenjan uygulanmak durumunda kalınmıştır. Bugün itibariyle toplam yaş çay stokumuz 16 bin tonun üzerine çıkmış olup, bu miktar tarihimizin en yüksek seviyesidir" ifadelerine yer verildi.

"Üreticilerimizin güvencesi Çaykur'dur"

Çay müstahsillerinin güvencesinin ÇAYKUR olduğunun altının çizildiği açıklamanın devamında ise, "Üreticilerimizin nesilden nesle her dönemde olduğu gibi, bu süreçte de güvencesi Çaykur'dur. Üreticilerimizin ürününe daha iyi bir şekilde sahip çıkabilmemiz için, ürünün işlenmesini sağlayana kadar bahçede kalmasına özen göstermemiz gerekmektedir. Biraz daha sabır gösterip, birkaç gündür sürmekte olan izdiham dönemini aştığımızda, ürünün hem değerini korumuş olacağız hem de hasat ve üretimi daha sağlıklı yapmış olacağız. Bu nedenlerle fabrika ve ambarlarımızda işlenmeyi bekleyen yaş çayları ivedi bir şekilde üretebilmek ve devamında daha sağlıklı bir alım süreci sağlayabilmek adına 17 Temmuz 2024 (Çarşamba) günü alım yapamayacağımızı tüm üreticilerimize bildirmek isteriz. Üreticilerimizle birlikte el ele vererek bu süreci hasarsız bir şekilde atlatmanın yolunun acele etmeden, süreci biraz daha zamana yayarak hasadı gerçekleştirmek olduğunu bir kez daha hatırlatır, saygılarımızı sunarız" ifadeleri yer aldı.

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