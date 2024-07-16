Kilis'te orman yangını: 50 dönüm arazi kül oldu

Yangın, Kilis'in Polateli ilçesi Eylem köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. İddiaya göre, elektrik hattından çıkan kıvılcımlardan kaynaklı ormanlık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmeye çalışan köylüler, durumu ekipleri bildirdi. Yangın, olay yerine gelen ekipler ve köylülerin çalışması sonrası kontrol altına alındı. Yangın alanında soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Çıkan yangında 50 dönüm arazinin yandığını söyleyen Orman İşletme Müdür Yardımcısı Cem Mete Yılmaz, "Kilis Polateli'ne bağlı Eylem köyü yakınlarındaki elektrik hattında yaklaşık olarak 2 saat önce çıkan kıvılcımdan dolayı yangın çıktı. Ekiplerimizle birlikte koordineli olarak hemen olay yerine geldik. Yangına, İl Jandarma Komutanlığı personelleri, İl Özel İdarenin iş makinaları, itfaiye ve Helikopter desteğiyle birlikte müdahale ediyoruz. Elektrik direğinden çıkan yangın yaklaşık olarak 50 dönüm araziyi yaktı. Yangın kısmen kontrol altına alındı çalışmalarımız devam ediyor" dedi.