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Devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Temmuz 2024 21:53, Son Güncelleme : 16 Temmuz 2024 22:00
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Devrilen traktörün altında kalan profesör ağır yaralandı

Mehmet Ali Kırpık yönetimindeki 36 ABD 952 plakalı traktör Yusufizzettin köyünde devrildi.

Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan Kırpık'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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