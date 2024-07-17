Adıyaman'da tır ile otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gökhan Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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