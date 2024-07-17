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LGS tercih süreci bugün sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) LGS merkezi sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlatılan tercih süreci bugün sona erecek.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 07:50, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 07:50
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LGS tercih süreci bugün sona erecek

Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının 28 Haziran'da açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlandı ve liselere yerleştirme süreci başlatıldı.

Belirtilen takvime göre tercih süreci bugün sona erecek.

Merkezi yerleştirme nasıl yapılacak?

Merkezi yerleştirme; merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne; sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.

Yerel yerleştirme nasıl yapılacak?

Yerel yerleştirme işlemleri; okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

Nakiller iki dönem sürecek

Yerleştirmelere esas nakiller, iki dönemde yapılacak. Her iki dönemde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak

Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 22 Temmuz 2024 tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek.

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