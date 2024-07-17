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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin 2024 yılı maliyeti, 577,3 milyar Lira olarak hesaplandı. EYT düzenlemesi kapsamında, önümüzdeki 17 yılda toplam 4 milyon 800 bin kişinin emekli olacağı hesaplanıyor. EYT, kapsama giren sigortalıların emeklilik tarihini, ortalama 6 yıl erkene çekti.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 08:05, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 08:06
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EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak

Ekonomi yönetimi, geçen yıl yasalaştırılan EYT düzenlemesinin etkilerini hesapladı.

EYT'nin 2024 yılı maliyeti, toplamda 577,3 milyar TL olarak belirlendi.

TOPLAMDA 4,8 MİLYON EYT'Lİ VAR

Ekonomi yönetiminin belirlemelerine göre, EYT uygulaması kapsamında önümüzdeki 17 yılda eksik prim günlerini de tamamlayarak toplamda 4 milyon 800 bin kişi emekli olacak.

Düzenleme, EYT kapsamına giren sigortalıların emeklilik tarihlerini ortalama 6 yıl erkene çekti.

2023 yılı sonu itibariyle EYT kapsamında 2 milyon kişi emekli olurken, bunların yaş ortalaması 48,1 olarak tespit edildi.

Çalışmaya göre, EYT ile birlikte emekli sayısının artıp çalışan sayısının azalması nedeniyle SGK'nın prim gelirleri azalacak. Emekli maaşı ve sağlık ödemeleri ise artacak.

Hesaplamalara göre 401,7 milyar Lira maaş ödemesi, 13,7 milyar Lira iki dini bayramda ödenen ikramiyeler ve 162 milyar Lira tutarında prim kaybı söz konusu.

ÇALIŞAN-EMEKLİ ORANI DÜŞTÜ

Ekonomi yönetiminin çalışmasına göre, Türkiye'de toplam emekli sayısı, 16 milyon 154 bin 322 kişi.

Çalışan-emekli oranı ise, 2008 yılındaki 1,87'den 2024 itibariyle 1,63'e düştü.

Bu oranın düşüşü, EYT düzenlemesi sonrasında hızlandı.

SGK HARCAMALARINDA EMEKLİ MAAŞI PAYI YÜZDE 63

2023 sonu itibariyle SGK'nın toplam harcamaları içinde emekli maaşlarının payı yüzde 63 olurken, sağlık giderlerinin payı da yüzde 25 olarak gerçekleşti.

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