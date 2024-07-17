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Merkez Bankası rezervlerinde yeni zirve

Merkez Bankası rezervlerinde iyileşme devam ediyor. Toplam rezervler, 154 milyar dolara yaklaştı. Swap hariç net rezervler, 4 milyar dolar artışla 22 milyar dolara yükseldi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 14:38, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 15:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervlerindeki iyileşme sürüyor.

Merkez Bankası'nın swap hariç net döviz rezervi, geçen hafta 4 milyar dolar artış kaydederken, yerel seçim sonrası geçen üç ayda yaklaşık 87 milyar dolar artışla 22 milyar dolara yükseldi.

Bankacıların hesaplamalarına göre toplam döviz rezervi 12 Temmuz'da sona eren haftada yaklaşık 5,5 milyar dolar artışla yeni tarihi zirve olan 153,8 milyar dolara yükseldi.

Swap hariç net rezerv dört yıl aranın ardından ilk kez 31 Mayıs haftasında 1,5 milyar dolarla pozitife geçti. Veri 28 Haziran haftasında 1 milyar dolar düşüş dışında hep arttı.

Swap hariç net rezervde yerel seçim sonrası geçen 15 haftada yaşanan artış 87 milyar dolar oldu. Verilere göre swap hariç net rezerv yerel seçim öncesi 29 Mart'ta -65,5 milyar dolar ile tarihi dip seviyedeydi.

Hesaplamalara göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri geçen hafta yaklaşık 4 milyar dolar artışla 47,5 milyar dolara yükseldi.

Resmi veri cuma günü saat 14.30'da açıklanacak.

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