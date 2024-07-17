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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 16:48, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 18:00
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 642 bin 100 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 623 bin 890 lirayı, en yüksek 2 milyon 645 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 642 bin 100 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 603 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 1 milyar 938 milyon 61 bin 608,75 lira, işlem miktarı ise 739,72 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 1 milyar 975 milyon 320 bin 702,79 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.603.000,002.448,00
En Düşük2.623.890,002.443,00
En Yüksek2.645.000,002.488,00
Kapanış2.642.100,002.470,50
Ağırlıklı Ortalama2.640.892,462.465,62
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.938.061.608,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg)739,72
Toplam İşlem Adedi42

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