Sarıgül: O montaj video için yargı önünde hesaplaşacağız

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyadan yayımlanan video için açıklamalarda bulundu ve "Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir" dedi.

Görüntü ve iddialar üzerinden tartışmalar sürerken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sarıgül'den ilk açıklama

Sarıgül'den konuya ilişkin ilk açıklama da geldi.

CHP'li Sarıgül, X hesabından yazılı bir açıklama yayınlarken görüntülerin montaj olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.

"Video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir"

Sarıgül açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımda yayınlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir. Türkiye'nin en önemli ve güvenilir kriminal bilirkişi uzmanlarından gerekli inceleme raporlarını kamuoyuyla paylaşacağız.

Bize ve aileme bu çirkin iftiraları atıp tehdit eden alçaklarla yargı önünde hesaplaşacağız."