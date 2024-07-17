Mersin merkezli FETÖ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmaları sürdürdü.

Bu kapsamda, Mersin'de güncel öğrenci yapılanmasında faaliyet yürütüldüğü, örgütten kopmaları önlemek, mensuplarını bir arada tutabilmek, yeni öğrenci kazandırmak amacıyla "öğrenci evleri" açıldığı, örgüte maddi destek sağlandığı ve "kamp" adı altında etkinlikler düzenlendiği belirlendi.

Çalışmalarda, sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensuplarıyla internet tabanlı şifreli programlar üzerinden iletişim kurulduğu saptandı.

Teknik ve fiziki takip sonucu 12 şüphelinin kimliği ve adresleri tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde zanlıların Mersin, İzmir, Adana, Niğde, Şanlıurfa, Elazığ ve Osmaniye'deki ikametlerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen cep telefonlarında yapılan incelemelerde, örgüt mensuplarının kendi aralarında "Signal" isimli haberleşme uygulaması üzerinden iletişim kurdukları, talimat ve bilgileri uygulama üzerinden paylaştıkları belirlendi.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri sürüyor.