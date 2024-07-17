Dolar günü 33,09 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0950 33,0960 33,0960 33,0970 Avro 36,0600 36,0610 36,1950 36,1960 Sterlin 42,9170 42,9300 43,0840 43,0900 İsviçre frangı 36,9380 36,9410 37,4040 37,4140 ANKARA ABD doları 33,0650 33,1450 33,0660 33,1460 Avro 36,0200 36,1000 36,1550 36,2350 Sterlin 42,8570 43,0670 43,0240 43,2340