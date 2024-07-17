Dolar günü 33,09 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 33,09 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 17:39, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0950
|33,0960
|33,0960
|33,0970
|Avro
|36,0600
|36,0610
|36,1950
|36,1960
|Sterlin
|42,9170
|42,9300
|43,0840
|43,0900
|İsviçre frangı
|36,9380
|36,9410
|37,4040
|37,4140
|ANKARA
|ABD doları
|33,0650
|33,1450
|33,0660
|33,1460
|Avro
|36,0200
|36,1000
|36,1550
|36,2350
|Sterlin
|42,8570
|43,0670
|43,0240
|43,2340