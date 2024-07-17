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MEB mazeret tayinlerinde eşleri başka ilde de birleştirebilecek

MEB eşi memur olan öğretmenleri başka ilde buluşturmak için de düzenleme yaptı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 13:41, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 13:43
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MEB mazeret tayinlerinde eşleri başka ilde de birleştirebilecek


MEB mazerete dayalı yer değiştirme duyurusunu yayımlamıştı.

Duyuruda ilk göze çarpan konulardan biri büyükşehirlerdeki ikamete bağlı yer değiştirmenin kaldırılması olmuştu.

Konuyu detaylı olarak ele almıştık.

Öğretmenler, büyükşehirlerde yıllardır uygulanan en azından yakınlaştırma amaçlı maddenin büyük şehir olmayan illerde de uygulanmasını beklerlerken büyükşehirlerde de kaldırılması şok etkisi yaptı desek yeridir. Çünkü yıllardır uygulanmakta olan bir kural vardı ve son dakika kararı ile yani sürpriz bir şekilde geldi kural değişikliği.

Duyuruda bir başka değişiklik ise eşi 657 saylı DMK'nın 4/A maddesine göre çalışanlara yönelik yapıldı. 657 4/A'nın anlamı öğretmenlik dahil devlet memurluğudur.

Yapılan düzenlemeye göre eşi başka ilde memur olan öğretmen mazerete bağlı yer değiştirme istediğinde ataması gerçekleşmezse başka bir ilde birleştirilebilecekler.

Örneğin öğretmen Kocaeli'de görev yapıyor eşi ise sağlık bakanlığına bağlı olarak çalışmakta ve Konya'da görev yapmaktadır. Öğretmen Konya'ya tayin istemiş ve çıkmamıştır. MEB bu noktada sağlık bakanlığı ile istişare edip aile birliğini her iki kadro için de ihtiyaç olan İstanbul'da sağlayacaktır.

MEB bütün bunları yıllardır yanlış ve popülist yaklaşımlarla ortaya çıkan norm fazlasını azaltmak için yapmakta ise de maç başladıktan sonra kural değiştirmek gibi uygulamaların kabulü mümkün değildir.

MEB aslında bir bakıma il/ilçe emri yapmamak için gerekçeler yaratmaktadır. Ben bu imkanı(!) da verdim ama yararlanmadınız noktasına getirmektedir.

Evet memurların başka ilde birleştirilmesi isteğe bağlı olacaktır ama ülkemizdeki ekonomik koşullar da düşünüldüğünde uygulaması çok sorunludur.

Ayrıca memur eşler için böyle bir uygulama yapılıyor ama aynı uygulamayı 4/A dışındaki sözleşmeli personel ya da başka kanunlara tabi kamu personeli ya da özel sektörde çalışan/iş sahibi öğretmenler için yapmak mümkün değil bu nedenle de bu noktada çözüm üretilmiş değil. Onlara il/ilçe emri mi uygulanacak yoksa aylıksız izne ayrılın mı denilecek? İşte bu noktada da MEB açıkça rotasını duyurmalıdır.

MEB'in son duyuruda yaptığı kural değişikliklerini gözden geçirmesi gerekmektedir.

Aksi halde bu noktadaki mağduriyetler had safhaya çıkacak adeta kaş yapayım derken göz çıkarılmış olacaktır.

Maksut BALMUK

Öğretmen, Yazar

İşte duyuruda değişen nokta:

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