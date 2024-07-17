MEB mazeret tayinlerinde eşleri başka ilde de birleştirebilecek
MEB eşi memur olan öğretmenleri başka ilde buluşturmak için de düzenleme yaptı.
MEB mazerete dayalı yer değiştirme duyurusunu yayımlamıştı.
Duyuruda ilk göze çarpan konulardan biri büyükşehirlerdeki ikamete bağlı yer
değiştirmenin kaldırılması olmuştu.
Konuyu detaylı olarak ele almıştık.
Öğretmenler, büyükşehirlerde yıllardır uygulanan en azından yakınlaştırma amaçlı
maddenin büyük şehir olmayan illerde de uygulanmasını beklerlerken büyükşehirlerde
de kaldırılması şok etkisi yaptı desek yeridir. Çünkü yıllardır uygulanmakta
olan bir kural vardı ve son dakika kararı ile yani sürpriz bir şekilde geldi
kural değişikliği.
Duyuruda bir başka değişiklik ise eşi 657 saylı DMK'nın 4/A maddesine göre
çalışanlara yönelik yapıldı. 657 4/A'nın anlamı öğretmenlik dahil devlet memurluğudur.
Yapılan düzenlemeye göre eşi başka ilde memur olan öğretmen mazerete bağlı
yer değiştirme istediğinde ataması gerçekleşmezse başka bir ilde birleştirilebilecekler.
Örneğin öğretmen Kocaeli'de görev yapıyor eşi ise sağlık bakanlığına bağlı
olarak çalışmakta ve Konya'da görev yapmaktadır. Öğretmen Konya'ya tayin istemiş
ve çıkmamıştır. MEB bu noktada sağlık bakanlığı ile istişare edip aile birliğini
her iki kadro için de ihtiyaç olan İstanbul'da sağlayacaktır.
MEB bütün bunları yıllardır yanlış ve popülist yaklaşımlarla ortaya çıkan norm
fazlasını azaltmak için yapmakta ise de maç başladıktan sonra kural değiştirmek
gibi uygulamaların kabulü mümkün değildir.
MEB aslında bir bakıma il/ilçe emri yapmamak için gerekçeler yaratmaktadır.
Ben bu imkanı(!) da verdim ama yararlanmadınız noktasına getirmektedir.
Evet memurların başka ilde birleştirilmesi isteğe bağlı olacaktır ama ülkemizdeki
ekonomik koşullar da düşünüldüğünde uygulaması çok sorunludur.
Ayrıca memur eşler için böyle bir uygulama yapılıyor ama aynı uygulamayı 4/A
dışındaki sözleşmeli personel ya da başka kanunlara tabi kamu personeli ya da
özel sektörde çalışan/iş sahibi öğretmenler için yapmak mümkün değil bu nedenle
de bu noktada çözüm üretilmiş değil. Onlara il/ilçe emri mi uygulanacak yoksa
aylıksız izne ayrılın mı denilecek? İşte bu noktada da MEB açıkça rotasını duyurmalıdır.
MEB'in son duyuruda yaptığı kural değişikliklerini gözden geçirmesi gerekmektedir.
Aksi halde bu noktadaki mağduriyetler had safhaya çıkacak adeta kaş yapayım
derken göz çıkarılmış olacaktır.
Maksut BALMUK
Öğretmen, Yazar
İşte duyuruda değişen nokta: