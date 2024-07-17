Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde 8, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 olmak üzere toplam 10 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 14:10, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:11
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesindeki 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." ifadelerine yer verildi.