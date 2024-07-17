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Komisyonda sokak hayvanları tartışması

Sahipsiz hayvanlarla ilgili düzenlemenin ele alındığı komisyon toplantısında çıkan tartışmalar nedenleriyle yarım saat ara verildi. Medya mensupları ve danışmanların salondan çıkartılması kararlaştırıldı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 15:00, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:08
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Sahipsiz hayvanlarla ilgili 17 maddelik düzenleme komisyonda görülüşüyor.

Muhalefetin tam kadro komisyon salonuna geldiği ifade edilirken sivil toplum örgütlerinin salona alınmamasından dolayı tartışma çıktı.

Yer konusunda da anlaşmazlık yaşanırken muhalefet, başka bir komisyon salonunda toplanılması gerektiğini savundu.

Tartışmalar nedeniyle komisyon başkanı, komisyon görüşmelerine ara verdi. Salonun çok kalabalık olması nedeniyle milletvekili danışmanları ve medya mensuplarının dışarı çıkarılmasına karar verildi.

DÜZENLEMENİN AYRINTILARI

Hayvan bakımevlerine alınan hayvanlardan rehabilite edilenler sahiplendirilinceye kadar bu yerlerde barındırılacak. Doğru ve güncel veri sağlanabilmesi amacıyla hayvan bakımevlerine alınan hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı veri sistemine kaydedilecek.

Sahipsiz hayvan popülasyonunun, kamu güvenliği bakımından tehlike oluşturmasına veya hayvandan hayvana veya hayvandan insana bulaşan hastalıkların görülmesine, su kaynaklarının, yaban hayatının ve biyolojik çeşitliliğin zarara uğramasına sebebiyet vermesi halinde ilgili yerel yönetim tarafından sahipsiz hayvanlara ötanazi yapılabilecek.

Hayvanlara yapılacak müdahalenin sadece tıbbi gerekçelerle değil Kanun'da yer alan diğer istisnai durumlarda da yapılabilmesine imkan sağlanıyor.

"Yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan hayvanların bakımevi dışında bir yere bırakmak" fiilleri yasak kapsamına alınıyor. Böylece sahipsiz hayvanların toplanması, hayvan bakımevlerine götürülmesi ve bu hayvanların sahiplendirilinceye kadar hayvan bakımevi bünyesinde bakılmasına ilişkin hükümlerin uygulanmasının ve yerel yönetimlerin görev ve sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

İl hayvanları koruma kurulunun görevleri arasına sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra insan, hayvan ve çevre sağlığını korumaya yönelik olarak sahipsiz hayvanlardan kaynaklı sorunları belirlemek ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri üretmek ekleniyor.

Düzenlemeyle başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara yapılacak desteğin kapsamı genişletiliyor. Buna göre, insan, hayvan ve çevre sağlığının korunması amacıyla bakımevleri, hastaneler ve ameliyathaneler kurmak; bunlara ilişkin ilaç, alet ve ekipmanları temin etmek ile bakımevlerinde bakım, rehabilitasyon ve sahiplendirme gibi faaliyetleri yürütmek için başta yerel yönetimler olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara teşvik veya Bakanlıkça uygun görülen miktarlarda mali destek sağlanacak.

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