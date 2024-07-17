Muhtar, biçerdöver tartışmasında selefini öldürdü

Abaş köyü muhtarı Bahattin G., köydeki tarlaların hasat edilmesi için biçerdöveri olan bir kişiyle anlaştı. Bu kişiyi kabul etmeyen eski muhtar Fethi Tarım ise başka bir kişiyle anlaştığını söyledi. İkili arasında yaşanan biçerdöver tartışmasında Bahattin G., tüfekle ateş ederek Fethi Tarım'ı vurdu. Tarım, olay yerinde hayatını kaybederken, Bahattin G. ihbar üzerine gelen jandarma ekiplerim tarafından gözaltına alındı.

Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Bahattin G., işlemleri için Emet Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Öldürülen Fethi Tarım'ın cenazesi ise jandarma ve savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.