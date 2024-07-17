Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Çorum Kültür ve Turizm İl Müdür Yardımcısı Mehmet Bayrak hakkında, Kültür ve Turizm İl Müdürünün şikayeti nedeniyle, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerekçe gösterilerek 1 aylık uzaklaştırma kararı verildi. Kararı eleştiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Verilen karar hukuki garabettir" dedi.
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanun
kamuda intikam aracına dönüştürüldü. Çorum Kültür İl Müdürü ile İl Müdür Yardımcısının
yaşadığı tartışmanın sonucunda İl Müdürünün şikayeti nedeniyle; iddiaların gerçekliği,
tarafların statüsü ve sendikal sıfatı, 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat herhangi
bir şekilde incelenip irdelenmeden Çorum 1. Aile Mahkemesi Hakimi tarafından
verilen skandal karara Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Ali Yalçın, Çorum 1. Aile Mahkemesi
Hakimi tarafından verilen uzaklaştırma kararının tam bir hukuki garabet olduğuna
vurgu yaparak, "Uluslararası sözleşmeler, Anayasa Hükmü, 4688 sayılı Kanun,
Başbakanlık Genelgesi, ÇSGB Tebliği ve Yüksek Mahkeme kararlarında defaatle
ifade edildiği üzere sendika temsilcisinin görev yerlerinin değiştirilemeyeceği
dahi açıkça zikredilmişken, kamu görevlileri hakkındaki soruşturma usul ve esasları,
verilecek cezaların türü ve yöntemi belliyken, aynı kurumda hatta aynı kat ve
yakın odalarda görev yapan, aralarında herhangi bir aile ya da akrabalık ilişkisi
bulunmayan iki üst düzey yönetici arasında kamu hizmetinin sunumuyla ilgili
yaşananları tek tarafın gerçek dışı iddialarına dayanarak, garabet kararla temsilcimize
yönelik iftira suçu işlendiğinin sabit olduğu, objektif değerlendirmeden uzaklaşarak
hem de Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun kötüye
kullanılmasına cevaz verecek şekilde bir hakimin verdiği haksız karar hukuku,
usul ve yasaları, adaletin tesisini yerle bir etmiştir" dedi.
Yalçın: Süreci yakından takip edeceğiz
Gerçekleşen haksız uzaklaştırma kararının beraberinde birçok olumsuzluğu da
tetiklediğini belirten Ali Yalçın, şu ifadeleri kullandı: "İl Müdür Yardımcısı
olan Sendika İl Temsilcimizin; kamu kurumundaki görevini yerine getirip getiremeyeceği,
vatandaşlarımıza verilecek kamu hizmetini sunup sunamayacağı, uhdesindeki iş
ve işlemlerin yapılmasına ve mahiyetindeki personelin sorumluluğuna halel gelip
gelmeyeceği, kuruma girmesi halinde odalarının yakınlık mesafesi gözetildiğinde
tedbir kararını ihlal edip etmeyeceği, daha ağır yaptırımlarla karşılaşıp karşılaşmayacağı,
kurumunda sendikal faaliyetleri yerine getirmesinin önünün kesilip kesilmeyeceği,
üst yöneticisinden uzak tutulması nedeniyle hakkında görevi kötüye kullanmak
başta olmak üzere haksız suçlamaların ve soruşturmaların başlatılıp başlatılmayacağı,
uzaklaştırma nedeniyle görev yerine gidememekten müstafi sayılıp sayılmayacağı
gibi mağduriyetlere neden olunacak olmasının hiçbir hukuki izahı yoktur. Memur-Sen
olarak, olumsuz emsal teşkil edebilecek, çalışma barışını bozacak, kadın erkek
çalışanlar arasında Kanunun amacından saparak tehdit unsuru haline dönüştürülmesine
imkan sağlayacak bu haksız ve garabet kararın kaldırılması için gerekli hukuki
müdahaleyi yaparak süreci yakından takip edeceğiz. Ayrıca, verdiği haksız kararla,
bir Sendika Temsilcimizin kamu görevini, sendikal faaliyetlerini yerine getirmesini
engellemekten kamu görevinden çıkarılmasına kadar birçok haksızlığa ve hukuksuzluğa
muhatap olmasına kapı aralayan, şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu not
ederek ilgili Kanunun kötüye kullanılmasına izin veren Hakim hakkında HSK nezdinde
şikayetimizi ivedilikle yapacağımız bilinmelidir."
🔴Sendika Temsilcimize Amiri Tarafından Aile Mahkemesinden 6284 ile Uzaklaştırma Kararı Alınması H U K U K İ G A R A B E T T İ RAli YALÇIN (@_aliyalcin_) July 17, 2024
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