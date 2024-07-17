İzmir'de bastonla yürüyen yaşlıyı darbeden şüpheli tutuklandı

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kaydettiği olayda yol kenarına park ettiği hafif ticari araçtan inen K.S'nin bastonla yürüyen S.D'ye tokat attığı, elindeki sopayla vurarak darbettiği ve olay yerinden uzaklaştığı anlar yer alıyor.

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