Rönesans Rezidans davasında sanık duruşmada kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da, Rönesans Rezidans da yıkıldı.

Rezidansta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında olduğu, 269 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi de yaralandı.

4 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR



Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketinin yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketinin müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan tutuklandı.

Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K, inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

Haklarında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu.

TUTUKLU SANIK KALP KRİZİ GEÇİRDİ



Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirip, yere yığıldı.

Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'nu ambulansla hastaneye kaldırdı.

Duruşmaya ara verildi.