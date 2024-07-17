Beşinci kattan düşen 6 yaşındaki çocuk öldü

Çocuk, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Selçuk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 5. katında bulunan evlerinin penceresinden Z.V'nin düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

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