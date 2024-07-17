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Burkina Faso'daki FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisaklı üç kampüs, Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 16:40, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 16:41
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Burkina Faso'daki FETÖ okulları Türkiye Maarif Vakfına devredildi

Türkiye Maarif Vakfından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümünde Burkina Faso'daki FETÖ iltisaklı üç kampüsün vakfa devri yapıldı.

Burkina Faso, 3 Temmuz'da aldığı kararla FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının devletleştirilmesine ve Türkiye Maarif Vakfına devredilmesine karar verirken ülkeye giden Türkiye Maarif Vakfı heyeti, Burkina Faso makamlarıyla her konuda anlaşmaya vardı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle düzenlenen törende, Türkiye'nin Vagadugu Büyükelçisi Nilgün Erdem Arı, Türkiye Maarif Vakfının bu okulları devralmasının, iki ülke ilişkilerini güçlendireceğini belirtti.

Büyükelçi Nilgün Erdem Arı, "Türkiye Maarif Vakfı, Afrika'nın birçok ülkesinde başarılı eğitim faaliyetleri yürütmektedir. Okulların devir süreci tamamlandığında okulların yeni eğitim yılında arzu edilen seviyede faaliyetlerine başlayabilmesi için gereken tüm tedbirler alınacaktır." dedi.

Törenin ardından devir sözleşmesini imzalamak üzere Burkina Faso Dışişleri Bakanlığına geçen Türkiye Maarif Vakfı heyeti, burada Burkina Faso Dışişleri Bakanı Karamoko Jean Marie Traore ve Milli Eğitim Bakanı Jacques Sosthene Dingara ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Traore, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin, ülkesinin insani krizlerinin aşılmasına katkıda bulunacağını ifade etti. Eğitim Bakanı Dingara da Türkiye Maarif Vakfının Burkina Faso'daki faaliyetlerinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

- 23 ülkede okullar devredildi

Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Özdil, FETÖ iltisaklı okulların devrinin "15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne denk gelmesinin anlamlı olduğunu vurgulayarak" vakfın bugün itibarıyla 54 ülkede 500'ü aşkın eğitim kurumu ile 53 binden fazla öğrenciye hizmet verdiğini, Burkina Faso ile 23 ülkede FETÖ iltisaklı okulları devraldığını açıkladı.

Türkiye Maarif Vakfı, 2024-2025 eğitim yılından itibaren Burkina Faso'daki üç okulun idari ve akademik yönetimini üstlenecek. Okullarda Türkçe derslerinin de başlayacağı belirtildi.

Türkiye Maarif Vakfı Burkina Faso Ülke Temsilcisi Mustafa Uçmaz, okulların fiziki durumlarının iyileştirilmesi ve akademik başarılarının artırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Burkina Faso'da ilkokul çağındaki çocukların yüzde 48,1'inin, ortaokul çağındaki çocukların yüzde 57'sinin ve lise çağındaki gençlerin yüzde 81,4'ünün eğitime erişim imkanı bulamıyor, Nüfusunun yüzde 65'i 25 yaşın altında olan ülkede, Türkiye Maarif Vakfının bu okulları devralması nüfusunun yarısına yakınının okur yazar olmadığı ülkedeki eğitim imkanlarının iyileştirilmesine önemli katkı sağlayacak.

Burkina Faso'daki FETÖ okulları, başkent Vagadugu ve ülkenin "ekonomik başkenti" Bobo-Dioulasso'da bulunuyordu. Bu adımla, FETÖ'nün eğitim alanındaki etkisinin sona erdirilmesi sağlanarak iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmış olacak.

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