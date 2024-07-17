Türksat 6A bugün yörüngesine ulaşacak

Türksat 6A'nın yörüngesine ulaşması için gerçekleştirilecek 5'inci ateşleme TÜBİTAK'ta, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da katılımıyla Türk ekipler tarafından yapılacak.

42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak Türksat 6A'da bu aşamadan itibaren yörünge testleri aşamasına geçilecek. Türksat 6A, en az 1 ay sürecek testlerin ardından Türksat tarafından teslim alınarak faaliyete geçecek.

Türkiye'nin uzaydaki aktif uydu sayısı 9'a yükseldi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzaya gönderilmesiyle ülkenin aktif uydu sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye'nin, Türksat 6A öncesinde 5'i haberleşme (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B) ve 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2 ve İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu bulunuyordu. Türksat 6A, filonun 9'uncu faal uydusu haline geldi.

Türksat 6A, 8,4 kilovat güce sahip bulunuyor. 4 bin 229 kilogram ağırlığındaki uydu ile Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya da uzaydan Türkiye'nin kapsama alanına girmiş olacak.

Ülke uydularının ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesiyle Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Türksat 6A'nın üretiminde yerli mühendisler büyük rol oynadı. Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin bu tecrübesi sonucu uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi bekleniyor.