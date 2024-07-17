Tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, tıra çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 17:36, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:37
Muharrem Özdemir idaresindeki 27 D 6298 plakalı hafif ticari araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kızlaç Tüneli içinde Faik T'nin kullandığı 44 AAZ 566 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri hafif ticari araçtaki Türkan Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirlerdi.
Yaralanan araç sürücüsü ile yanındaki Zeynep Özdemir, sağlık ekiplerince Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü gözaltına alındı.