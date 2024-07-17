Hatay'da ambulans devrildi: 2 sağlık çalışanı yaralandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ambulansın devrildiği kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 17:58, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 17:59
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralı sağlık çalışanları, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.