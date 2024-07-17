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Anaokulunda tepki çeken görüntüler! Öğretmenler komplo kurdu iddiası

Sarıyer'de bulunan özel bir anaokulunda çocukların bakımsız ve sağlıksız şartlarda adeta üst üste yatırıldığı görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntülerin eski öğretmenlerinin bir komplosu olduğunu söyleyen anaokulu sahibi Yeşim Bilek, kurumun kapılarını açtı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 19:34, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 21:24
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Sarıyer Tarabya'da bulunan Özel Kemer Anaokulu'nda çocukların bakımsız ve kötü şartlarda tek bir odada kaldığı, depo ile çocukların bulunduğu odanın yan yana olduğu ve üst üste yatırıldıkları iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Kreşin sahibi Yeşim Bilek, sosyal medyada yayılan ve infiale sebep olan görüntülere yanıt verdi, Bilek okuldan ayrılan öğretmenlerin bir kumpası olduğu ve şahsi sebeplerle bu görüntülerin kurgulandığını 22 yıldır okulu işlettiğini bir kere böyle suçlamalara maruz kalmadığını söyleyerek kendini savundu.

"Benim velilerim beni bilirler"
Okulun kapılarını gazetecilere açan Yeşim Bilek, "Ben 2003'ten beri burada bu okulu işletiyorum ve yüzlerce çocukla, aileyle bu süreci yönettik. 22 yıl çok uzun bir süre. 22 yıl içerisinde Tarabya Kemer Anaokulu ile ilgili herhangi bir sorun ve şikayet bulamazsınız. Benim velilerim beni bilirler zaten. Buraya Tarabya Kemer Anaokulu diye değil Yeşim Bilek diye gelir insanlar. Ben sabah 7'de okulumu açarım. Akşam 7'ye kadar da okulum açıktır. Akşam 7'de de en son çocuğumu kendim gönderirim" ifadelerini kullandı.

"Ben işe 22 yıl emek verdim"
Okuldan ayrılan birkaç öğretmenin kendilerine komplo kurduğunu savunan Bilek, "Okulumuzdan ayrılan birkaç tane öğretmenimiz bir şeye kızmış ve bu videoları yayınlamış. Ben ilahi adalete inanıyorum. Aşağıda bizim bir müştemilat alanımız var. Oraya girilmemesi gerektiği halde bu videoları hazırlamak için girmişler. Bu videolar bir şekilde sızmış. Hiç önemli değil. Ben 22 yıl bu işe emek verdim. 22 yıl boyunca 1 kişi bile zehirlenmedi bunu araştırabilirsiniz. Bunu yapan öğretmenim en sevdiğim öğretmenlerimden biridir. Çok da iyi bir kızdır. Söylediklerinin doğru olmadığını da biliyor. O yüzden hala çok şaşkınım. Tamamen kişisel bir mevzu. Ayrıca giden öğretmenler bu okulda 3-4 yıl çalışmışlardı. Bu videoyu çekmek giderken mi akıllarına gelmiş" şeklinde konuştu.

İddialar üzerine okula gelen bir veli ise, "Bu arada ben de iddialara inanmıyorum. Haberi gördüm kreşe geldim. 3 yıl kadar kızım bu kreşte. Bu olaya inanmıyorum" diye konuştu.

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