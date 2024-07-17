Hablemitoğlu davasında, Kemalettin Özdemir'in zorla getirilmesine karar verildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Kacır: Artık kendi uydusunu üretebilen bir Türkiye var
Bakan Kacır: Artık kendi uydusunu üretebilen bir Türkiye var
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
İkinci el online oto satışları azaldı
İkinci el online oto satışları azaldı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
LGS tercih süreci bugün sona erecek
LGS tercih süreci bugün sona erecek
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hablemitoğlu davasında, Kemalettin Özdemir'in zorla getirilmesine karar verildi

ANKARA Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 10 sanığın yargılandığı davada tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kemalettin Özdemir'in bu celse için mazeretinin kabulüne, Özdemir'in gelecek celse zorla getirilmesine hükmedildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 20:42, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 21:14
Yazdır
Hablemitoğlu davasında, Kemalettin Özdemir'in zorla getirilmesine karar verildi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun Ankara'da 18 Aralık 2002'de evinin önünde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin davada, 10 sanığın yargılanmasına Ankara 28'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka davadan hükümlü Enver Altaylı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Sabahattin Akdemir, olay tarihinde ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığını belirterek, olay günü mesai arkadaşı Aslıhan Uslu ile elçilik lojmanlarına yakın bir yerde arabada bekledikleri sırada ambulans sesi duyduğunu ancak herhangi bir silah sesi duymadığını, daha sonra araçla devriye attıklarını anlattı. Akdemir, bir süre sonra arabalarını trafik polislerinin durdurduğunu üst ve araç araması yaptıklarını sonra görev yerlerine geçtiklerini ertesi gün de emniyete gidip ifade verdiğini söyledi.

Mahkeme Başkanı tanıklardan eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın'ın sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya gelemediğini bildirerek, Şıvgın'ın 2016 ve 2022 yıllarında savcılığa verdiği ifadeleri okudu.

Tanık beyanlarına karşı söz alan Hablemitoğlu ailesinin avukatı Ersan Barkın, tanık Kemalettin Özdemir'in duruşmaya gelmemesini eleştirerek, "O dönem örgüt içerisinde olanların bir bölümü mahkemeden kaçmaya devam ediyor. Kemalettin Özdemir cinayetin işlendiği tarihte örgütün emniyet imamıdır. Celse dışında dinlenme talebi kabul edilmemelidir" dedi.

Barkın, "Diğer yandan biz kamera kayıtlarının peşine 2002'de düştük. Atatürkçü Düşünce Derneği Eskişehir konferansında olanlardan birisi de bendim. Ben bu konferansın sadece FETÖ tarafından değil yurt dışı menşeli birçok dinci örgütün de takip ettiğini düşünüyorum. O tarihlerde bu konferans kayıtlarının olmadığını tespit ettik. 22 yıl sonra bir görüntü girdi. O görüntü polis tarafından çekilmiş bellidir" beyanlarında bulundu.

Duruşma savcısı da Özdemir'in bizzat mahkeme huzurunda dinlenilmesini, Bozkır'ın mevcut delil durumu, kaçma ihtimalinin olması nedeniyle tutukluluk devamını talep etti.

ÖZDEMİR'İN ZORLA GETİRİLMESİNE HÜKMEDİLDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın tutukluluk halinin devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Kemalettin Özdemir'in bu oturum için mazeretinin kabulüne, Özdemir'in gelecek duruşmaya zorla getirilmesine hükmedildi. Enver Altaylı'nın avukatının, eski emniyet müdürü Yurt Atayün'ün tanık olarak dinlenilmesi talebini reddeden mahkeme duruşmayı 30-31 Ekim ve 1 Kasım 2024 tarihine erteledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber