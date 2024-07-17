Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
20.000 TL Faizsiz Yaz Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
Vergi ve sosyal güvenlik alanına ilişkin düzenlemelerin mali etkisi ne olacak?
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
TÜİK açıkladı: Konut satışları yüzde 5,2 azaldı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
Yargıtay, Yurtta Sulh Konseyi üyelerine verilen cezaları onadı
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
TCMB'den yeni adım: KKM faizinde alt sınır indirildi
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Memişoğlu: Önceliğimiz birinci basamak sağlık hizmetleri
Bakan Kacır: Artık kendi uydusunu üretebilen bir Türkiye var
Bakan Kacır: Artık kendi uydusunu üretebilen bir Türkiye var
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Kültür Müdürü 6284'ü istismar etti iddiası
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Hayvancılığa yeni destek modeli geliyor
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
Komisyonda sokak hayvanları tartışması
İkinci el online oto satışları azaldı
İkinci el online oto satışları azaldı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
Hayvan sever dernekleriyle mama üreten firmalar aynı kişilere ait çıktı
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
YKS'de 100 bin aday 'sıfır çekti'
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Başıboş köpek düzenlemesi bugün komisyonda görüşülecek
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
Suriyeli göçmenler dönmek istemiyor!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
MEB kararlı, Fransa'ya taviz yok!
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
EYT'nin 2024 yılı maliyeti hesaplandı: 4,8 milyon kişi emekli olacak
LGS tercih süreci bugün sona erecek
LGS tercih süreci bugün sona erecek
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Vergi kaçağına yakın takip! Fiş almayana 5 bin TL ceza geliyor
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin teklif Genel Kurul'da
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Meclis'in gündem ve çalışma saatlerinde değişiklik yapıldı
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
Bakan Şimşek: Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
İstanbul için aşırı sıcak uyarısı: Dışarı çıkmayın!
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Ev sahipleri 'faiz' için ev satıyor, kiralık ev bulmak zorlaşıyor
Borsa günü rekorlarla tamamladı
Borsa günü rekorlarla tamamladı
LGS tercih süreci yarın sona erecek
LGS tercih süreci yarın sona erecek
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
ÖSYM, YKS sonuçlarının sayısal verilerini açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyonun ateşi düşmeye başladı
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
MEB, müfredat eğitiminde resen görevlendirmeye devam ediyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası

Murat Kurum'un bakanlık koltuğuna oturmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda yeni görevlendirmeler yapılacağı iddia edildi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 17 Temmuz 2024 20:55, Son Güncelleme : 17 Temmuz 2024 21:01
Yazdır
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda görev değişimi iddiası

TOKİ Başkanı Ömer Bulut ve Bakan Kurum'un önceki Özel Kalem Müdürü Burak Demiralp'in bakan yardımcılığına getirileceği öne sürüldü.

Bulut ve Demiralp'in Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda bakan yardımcısı olarak görev yapan Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen'in yerine geçeceği ifade edildi.

Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın ise görevine devam edeceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber