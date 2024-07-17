Ankara'daki sokak cinayetinde tutuklu sayısı 3'e yükseldi

Olay önce gün gece yarısı Yenimahalle ilçesi Güventepe Mahallesi 583 Sokak'ta meydana geldi. Ulaş Birliker, aynı sokakta oturan husumetlileri ile karşılaşınca çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabanca ile başından vurulan Ulaş Birliker, tedavi gördüğü Yenimahalle Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri tabancayı kullandığı öne sürülen E.K. ile C.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİR KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen ve dün polis tarafından gözaltına alınan K.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğini çıkarılan K.Ö. de tutuklandı. Böylece olayla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.