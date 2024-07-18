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AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı

Yerel seçimdeki oy kaybının sebeplerini araştıran AK Parti yönetimi, milletvekillerinin de karnesini çıkardı. 100'e yakın yeni vekil kırık not aldı. Söz konusu vekillerin sürekli devamsızlık yapıp genel kurula gelmediği belirlendi. Rahatsız olan tecrübeli isimlerin durumu parti yönetimine bildirdikleri, vekillerin uyarıldığı kaydedildi. Milletvekilleri bu ay 170 bin lira maaş aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamsız vekilleri "Bu millet size hakkını helal etmez. Ben de etmiyorum" diye uyarmıştı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 07:35, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:37
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AK Parti'nin performans raporu! 100'e yakın yeni vekil sınıfta kaldı

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre 31 Mart mahalli seçimlerindeki oy kaybının nedenlerini araştıran AK Parti, bir yandan da teşkilatın verimliliğini artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda AK Parti kurmayları, milletvekillerinin TBMM performans faaliyetlerini raporladı. Edinilen bilgilere göre, 100'e yakın milletvekilinin yasama faaliyetlerinde aktif rol almadığı tespit edildi. Parti yönetiminin milletvekillerine bu konuda uyarılarda bulunduğu ve yasama faaliyetlerinin öneminin anlatıldığı toplantılar yapmaya başladığı öğrenildi.

"DAHA AKTİF OLUN" ÇAĞRISI

Yasama faaliyetlerinde aktif rol almayan 100'e yakın milletvekilinin hemen hemen hepsinin ilk kez seçilen milletvekilleri olduğu da ifade ediliyor. Partinin tecrübeli milletvekillerinin ise bu durumdan rahatsız olduğu, durumu sık sık parti yönetimine bildirdikleri ve ilk kez milletvekilliği yapan vekillerin daha aktif olmalarını istedikleri belirtiliyor. 14 Mayıs 2023'te yapılan milletvekilleri seçimlerinde parlamentonun yüzde 63,49'u yenilenmişti. 600 sandalyeli Meclis'te 335 vekil ilk kez seçilmişti. 268 sandalyesi olan AK Parti'de 148 vekil ilk defa bu dönem Meclis'e girmişti. TBMM'de 27'nci dönemde milletvekilliği yapan 32 isim genel kurulda hiç söz almamış, kanun teklifi hazırlamamış, araştırma, soruşturma ve genel görüşme önergesine imza atmamıştı. Öte yandan, son zamla birlikte (yüzde 19,31) milletvekili maaşları 170 bin lira oldu

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl şubat ayında partisinin vekillerini Meclis'in genel kurul toplantılarına yeterli katılım sağlamadıkları gerekçesiyle eleştirmişti. Grup yönetiminden gelen raporlar ve şikayetler üzerine yaptığı konuşmada, Meclis'in genel kurul toplantılarına katılma konusunda sıkıntı olduğunu belirterek "Bu beni üzmüştür. Bu millet, kendi kasasından, kesesinden maaşı veriyor. Bu maaşla birlikte vekil arkadaşlarımız bu görevi yapıyor. Ama genel kurulda eğer yoklamalarda benim vekil arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu, bu millet sizlere hakkını helal etmez. Kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum. Bu sıradan bir olay değil. Eğer milletvekili adayı olmuşsan arkadaş burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Yerine getirmiyorsan, aldığınız maaşlar haramdır bunu böyle bilin" eleştirisinde bulunmuştu. Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde buna benzer bir uyarıyı tekrar yapabileceği de başkent kulislerinde konuşulanlar arasında.

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