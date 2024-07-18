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1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!

AK Parti tarafından hazırlanan ve Meclis'e sunulan kanun teklifine göre; kurumlar vergisi 100 bin liraya çıkacak olan şirket, 50 bin lira fazladan vergi ödemiş olacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 07:51, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 07:48
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1 milyon liralık kara 50 bin TL ek vergi!

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Aydoğmuş'un haberine göre AK Parti'nin hazırlayıp Meclis'e sunduğu kanun teklifine göre, yurt içi asgari kurumlar vergisinin yürürlüğe girmesiyle, 1 milyon lira bilanço karı olan bir şirket, 50 bin lira ilave vergi ödeyecek.

Bilanço karı 1 milyon lira, iştirak hissesi satış kazancı istisnası 800 bin lira olan bir şirket, şu andaki mevzuata göre istisna düştükten sonra 200 bin lira matrah üzerinden hesaplanan yüzde 25 oranı ile 50 bin lira kurumlar vergisi ödüyor. Yeni kanunla aynı şirket, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancının yüzde 10'u üzerinden hesapladığı vergiyi verecek.

Kurumlar vergisi 100 bin liraya çıkacak olan şirket, 50 bin lira fazladan vergi ödemiş olacak.

YENİ ŞİRKETLER ÜÇ DÖNEM İSTİSNA TUTULACAK

Ayrıca, ilk defa işe başlayan mükellefler için üç hesap dönemi boyunca bu madde uygulanmayacak ve böylece kuruluş aşamasını müteakip yatırımlarına yeni başlayan mükelleflerin bu düzenlemeden etkilenmemesi sağlanacak. Bunun yanı sıra, asgari kurumlar vergisi için belirlenen yüzde 10 oranı; sektöre, faaliyet konusuna, iş koluna veya üretim alanına göre Cumhurbaşkanı Kararı'yla bir katına kadar artırılabileceği gibi, sıfıra da indirilebilecek.

Öte yandan, teklife göre kamu kurum ve kuruluşları ile uluslararası kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, emeklilik yatırım fonları, nihai ana işletme niteliğinde olup yatırım fonu kapsamında değerlendirilen fonlar, nihai ana işletme niteliğinde olup gayrimenkul yatırım fonları başta olmak üzere gayrimenkul yatırım araçları kapsamında değerlendirilenler, yerel ve küresel asgari tamamlayıcı kurumlar vergisinden muaf tutulacak.

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