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Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı

Türkiye'den binlerce konut alan yabancılar, Antalya, İzmir, Muğla ve Trabzon'daki dairelerini günlük kiralamaya devam ediyorlar. Bakanlığın çıkardığı yasaya uymayan yabancılar, gelen denetim ekiplerine de 'akrabamızın evi' yalanını söylüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 08:51, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 08:53
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Arap ve Ruslardan günlük eve 'akraba' kılıfı

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre Uzun yıllardır adli vakalar ile gündeme gelen ve vergi kaybına neden olan 'günlük kiralık evler' 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kayıt altına alındı. Ancak yaz sezonu olması ve otel fiyatlarındaki fahiş artışlar, günlük kiralık ev ticareti yapanların iştahını kabarttı. Bu nedenle tüm denetimlere rağmen konut vasfında olan bu evler, turizm amaçlı kiralanmaya devam ediyor.

Özellikle ülkemizden konut alan yabancı yatırımcılar, evlerini haftalık ve aylık olarak kiraya veriyor. Başta İstanbul, Antalya, İzmir, Muğla ve Trabzon'da binlerce konut yabancılar tarafından kendi ülke vatandaşlarına pazarlanıyor. Şikayet nedeniyle denetime giden ekiplere ise 'akrabayız' yalanı söyleniyor. Birçok denetim bu nedenle sonuçsuz kalıyor.

KÖRFEZ ÜLKELERİ REVAÇTA

Trabzon Akçaatbat'ta otel işletmeciliği yapan Şaban Gündüz, Arapların tatil için en fazla Akçaabat ve Yomra'yı tercih ettiğini belirterek "Uzun yıllardır bu günlük kiralık evler ile uğraşıyoruz. Körfez ülkelerinden gelen birçok kişi, Trabzon'u beğenerek ev aldı. Nüfusumuz birden arttı. Ancak otel fiyatları yükselince, ev alan kişiler kendi memleketlerinde bu evleri kiralamaya başladı. Biz günlük oda-kahvaltı 3.500 liraya rezervasyon yapıyoruz. Ama buradan ev alan Arap günlük 2 bin liraya kiraya veriyor" dedi.

"AKRABALARI BİTMİYOR"

Körfez ülkelerindeki emlakçı ve turizmcilerin de bu işin içinde olduğunu söyleyen Gündüz "Bazı ev sahipleri uğraşmayıp acenteye bile evlerini veriyor. Fotoğraflar ile ilana çıkılıyor. Eskiden bu acenteler bizimle çalışırdı. Şimdi ise burada ev sahibi olan vatandaşlar üzerinden kiralama yapıyorlar. Dönem dönem farklı insanların geldiğini görüyoruz. Bizler, bölge halkı veya sitede oturanlar şikayet ettiğinde ise 'akrabamın evi' diyerek geçiştiriyorlar. Denetime gelen ekipler de işlem yapmadan gidiyor" diye konuştu.

KAMERA KAYITLARINA BAKILMALI

Antalya Emlak şirketinin sahibi Emrah Özbilen ise "2021 yılında 2-3 milyon liraya ev alanlar, 3 yılda 'günlük kiralama' ile ev paralarını çıkardı bile. Antalya'ya gelen turist otellerde kalmak istemiyor. Çünkü fiyatlar çok pahalı geliyor. Bugün 4 kişilik bir Rus aile 7 gün her şey dahil otele 80-90 bin lira öderken, ev kiralamayı 30 bin liraya hallediyor. Hal böyle olunca otellere ilgi azalıyor. Evlere gelen Ruslar, denetimlerde takılmıyor. Ev sahibi ile akraba veya yakın arkadaş olduklarını söylediklerinde uygulamadan kaçabiliyorlar. Denetim ekipleri site güvenlik kameralarını incelemeli. Site sakinlerinden görüş almalı, şahit göstermeli. Sezon boyunca kaç kişi girip çıktıysa eve, bakılmalı ve ceza uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

BAKANLIK ŞART GETİRMİŞTİ

1 Ocak'tan itibaren uygulanmaya başlayan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında konutunu tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle kiralayan ev sahipleri, apartman sakinlerinden onay alıp, gerekli evrakı hazırladıktan sonra e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapacağı başvuruyla 'Turizm Amaçlı Konut' belgesine sahip olmalı. Aksi halde ceza uygulanıyor.

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