Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altında

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.