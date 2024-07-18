Bergama'daki orman yangını 2'nci gününde kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının, havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 21:56, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 22:34
Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
İzmir'in Bergama ilçesindeki orman yangınının havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.