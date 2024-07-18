MİT'ten PKK'ya büyük darbe
Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresini çökertti.
MİT'in yoğun çalışmaları sonucu PKK'nın sözde istihbarat yapılanması ortaya
çıkarıldı. Örgütün sözde istihbarat yapılanmasında çalıştığı belirlenen Halil
Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ tespit edildi.
MİT Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ortak
operasyon sonucu, PKK'nın istihbarat yapılanmasında görevli oldukları ve İstanbul'da
faaliyet gösterdikleri tespit edilen Halil Kod Sadık TOPALOĞLU ve Mehmet SAVAŞ
İstanbul'da yakalandı.
MİT, Adım Adım Takip Etti
MİT, örgütün istihbarat yapılanmasında yer alan Sadık TOPALOĞLU'nu tespit ettikten
sonra adım adım takip altına aldı.
TOPALOĞLU'nun illegal yollarla Irak/Kandil'e geçerek istihbarat eğitimi aldığı,
eğitim sürecinde örgüt sorumlularından Cuma Kod Cemil BAYIK ile görüşmeler gerçekleştirdiği
tespit edildi.
Sadık TOPALOĞLU'nun, Türkiye'de görevlendirilmesi akabinde gazetecilik kisvesiyle terör örgütüne bilgi topladığı ortaya çıktı.
Ayrıca, Mehmet SAVAŞ ile örgüt adına finans faaliyetleri yürüttükleri ve paravan
şirketler üzerinden Suriye'deki örgüt mensuplarına malzeme tedariğinde bulundukları
MİT tarafından tespit edildi.
MİT ve İstanbul Emniyeti'nin ortak operasyonu ile yakalanan PKK'lı Sadık TOPALOĞLU
ve Mehmet SAVAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.