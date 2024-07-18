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KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ortaöğretim başvurularının başladığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 10:09, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 10:12
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KPSS Ortaöğretim başvuruları başladı

ÖSYM, internet sitesinden KPSS Ortaöğretim başvurularının başladığını açıkladı. ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim), 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacaktır.

KPSS Ortaöğretim'e başvurular 18-30 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) için başvurular ise 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır. DHBT'ye ortaöğretim düzeyinde başvuracak adayların da 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ortaöğretim'e başvuraraksınava girmeleri gerekmektedir.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-KPSS Ortaöğretim ile 2024-DHBT'ye ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Ortaöğretim Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Başvuru Kılavuzu

Aday Başvuru Formu

Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu

Başvuru Merkezleri

Yakın Sınav Merkezleri

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