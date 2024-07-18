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Dolar 33,06 TL'ye geriledi

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 33,06 TL'ye gerileyerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 17:29, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:29
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Dolar 33,06 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBAPERŞEMBE
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD doları33,096033,097033,059033,0600
Avro36,195036,196036,060036,0610
Sterlin43,084043,090042,872042,8830
İsviçre frangı37,404037,414037,344037,3530
ANKARA
ABD doları33,066033,146033,029033,1090
Avro36,155036,235036,020036,1000
Sterlin43,024043,234042,812043,0220

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