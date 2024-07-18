Dolar 33,06 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,0960 33,0970 33,0590 33,0600 Avro 36,1950 36,1960 36,0600 36,0610 Sterlin 43,0840 43,0900 42,8720 42,8830 İsviçre frangı 37,4040 37,4140 37,3440 37,3530 ANKARA ABD doları 33,0660 33,1460 33,0290 33,1090 Avro 36,1550 36,2350 36,0200 36,1000 Sterlin 43,0240 43,2340 42,8120 43,0220