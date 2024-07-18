Dolar 33,06 TL'ye geriledi
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 33,06 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 17:29, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:29
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,0960
|33,0970
|33,0590
|33,0600
|Avro
|36,1950
|36,1960
|36,0600
|36,0610
|Sterlin
|43,0840
|43,0900
|42,8720
|42,8830
|İsviçre frangı
|37,4040
|37,4140
|37,3440
|37,3530
|ANKARA
|ABD doları
|33,0660
|33,1460
|33,0290
|33,1090
|Avro
|36,1550
|36,2350
|36,0200
|36,1000
|Sterlin
|43,0240
|43,2340
|42,8120
|43,0220