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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 648 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 648 bin 500 liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2024 16:49, Son Güncelleme : 18 Temmuz 2024 17:11
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 648 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 645 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 653 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 648 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 2 milyon 642 bin 100 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 3 milyar 762 milyon 292 bin 885,83 lira, işlem miktarı ise 1.424,00 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 3 milyar 892 milyon 439 bin 388,25 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.642.100,002.470,50
En Düşük2.645.000,002.487,95
En Yüksek2.653.000,002.495,00
Kapanış2.648.500,002.489,45
Ağırlıklı Ortalama2.649.093,102.494,21
Toplam İşlem Hacmi (TL)3.762.292.885,83
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.424,00
Toplam İşlem Adedi39

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